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31 июля 2019 года 18:43
Третью неделю подряд отмечается серьезное снижение запасов нефти в США - ИК QBF
Сегодня цены на нефть выросли до максимального уровня с середины июля - 65.40. Рост продолжается уже четвертую торговую сессию подряд, сообщается в комментарии аналитика ИК QBF Олега Богданова. Основной причиной повышения котировок фьючерсов на нефть, по мнению эксперта, стала статистика по изменению недельных запасов нефти и нефтепродуктов из США. Сначала свои цифры предоставил Американский институт нефти (API): по его данным, запасы нефти за неделю упали на 6 млн барр., запасы бензина - на 3,130 млн. Статистика Министерства энергетики США (DOE) подтвердила эту динамику, правда цифры немного отличались: запасы нефти упали на 8,456 млн барр., а запасы бензина - на 1,791 млн. Восстановилась добыча нефти в США, которая неделю назад резко снизилась: рост за неделю составил 900 тыс.б\с , общее количество добываемой нефти в США 12,2 млн б\с. Импорт нефти в среднем за неделю был на уровне 6,7 млн б\с, снижение за неделю на 365 тыс. б\с. За последние четыре недели импорт в среднем составлял 7 млн барр., что на 13,1 проц. ниже, чем в прошлом году. "В целом, стоит отметить, что уже третью неделю подряд отмечается серьезное снижение запасов нефти в США, которое, скорее всего, связано с сезонными факторами. Также сегодня пришла информация о сокращении добычи нефти в Российской Федерации: добыча снизилась на 258 тыс.б\с и составила 11,140 млн. б\с, что на 30 тыс.барр. меньше лимитов согласованных в рамках последних соглашений ОПЕК+. В комплексе, эти факторы могут привести к дальнейшему росту цен на нефть: ближайшая цель 67,80, а в случае преодоления этого сопротивления, фьючерс брент может уйти в диапазон 70-72 долл. за барр.", - заключает Олег Богданов.
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