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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Российский рынок акций продолжит торговаться в узком диапазоне до конца дня - "Открытие Брокер"
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31 июля 2019 года 16:14

Российский рынок акций продолжит торговаться в узком диапазоне до конца дня - "Открытие Брокер"

"На отечественном рынке акций продолжается "топтание на одном месте". При снижении ставки ФРС можно рассчитывать на небольшое повышение, да и мягкость ЦБ РФ также способна внушить участникам торгов мысль о широких покупках. В остальном достигнутое равновесие позволяет постепенно снять перекупленность и провести ревизию идей. Активность была относительно низкой. и к середине торгов объём сделок на основной секции "Московской биржи" едва достиг 17 млрд рублей. Российский рынок продолжит торговаться в узком диапазоне до конца дня. Вероятность снижения ставки ФРС высокая, но далеко не 100%. Поэтому некоторые инвесторы опасаются чрезмерного разочарования финансовых рынков, если американский регулятор ограничится лишь мягкой риторикой", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
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