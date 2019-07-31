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31 июля 2019 года 15:21
GLPRLI 23 выглядит привлекательно, рекомендуем увеличивать позиции в бумаге - "БКС Глобал Маркетс"
"Мы считаем выпуск GLPRLI 23 привлекательным по соотношению риска и доходности и рекомендуем увеличивать позиции в бумаге в свете продолжающегося улучшения кредитных метрик Global Ports (Ba3/NR/BB+)", - говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Выручка компании за 2018 г. увеличилась на 4% г/г до $343.6 млн: рост объема контейнерных и навалочных грузов был отчасти нивелирован 10%-ным сокращением удельной выручки на TEU вследствие увеличения доли экспорта в контейнерных перевозках. Учитывая высокую рентабельность по EBITDA (63.2% в 2018 г.) и низкие капитальные затраты на техническое обслуживание, Global Ports сохранил положительный свободный денежный поток ($131 млн в 2018 г.). Компания продолжает снижать долговую нагрузку: в 2018 г. показатель Чистый долг/EBITDA уменьшился до 3.6x с 4.7x в 2017 г. Риски рефинансирования остаются низкими: краткосрочный долг составляет всего 2% от общего долга и в 4.3 раза перекрывается денежной позицией. С обслуживанием долга проблем нет, так как коэффициент покрытия процентов превышает 2.5х. Мы ожидаем, что положительный свободный денежный поток поддержит сокращение долговой нагрузки до уровня 3.0x в 2019 г. На наш взгляд, риски довольно ограничены, поскольку Global Ports находится в лучшей форме, чем в кризисном 2015 г. Мы считаем, что сбалансированная структура грузооборота (74% выручки приходится на контейнеры (экспорт и импорт), 26% - навалочные грузы) служит некоторой защитой от возможного замедления экономического роста в России или ослабления рубля. Довольно высокая конкуренция на российском контейнерном рынке (загрузка мощностей около 70%) может ограничить рост выручки Global Ports в среднесрочной перспективе. Однако гибкая тарифная политика компании и высокая рентабельность могут оказать поддержку. Кроме того, 17 июля агентство Fitch повысило рейтинг компании до "BB+" со "стабильным" прогнозом. Повышение рейтинга стало следствием снижения долговой нагрузки и ожиданий агентством ее дальнейшего сокращения на фоне положительного FCF и низкой потребности в капзатратах на техобслуживание. В последние месяцы доходность российских еврооблигаций снизилась на фоне повышения спроса на рисковые активы и улучшения отношения инвесторов к российскому долговому рынку. Кроме того, спреды к суверенной кривой доходности сузились: спред GLPRLI 22 (YTM 3.83%) снизился до 120 б.п., при этом выпуск торгуется вблизи бумаг Evraz (Ba1/BB+/BB+), у которого более высокие кредитные рейтинги, и потенциала роста цены GLPRLI 22 нет. В то же врем более длинный GLPRLI 23 (YTM 4.50%) отстал от ралли и все еще привлекателен с премией к суверенной кривой на уровне 160 б.п. и самой высокой доходностью среди сопоставимых выпусков. Мы по-прежнему считаем целесообразным наращивать позиции в GLPRLI 23. Global Ports - ведущий оператор контейнерных терминалов в России с долей 51% в Балтийском и 30% в Дальневосточном бассейнах по состоянию на конец 2018 г. Более того, в 2018 г. компания опередила рынок, показав 12%-ный рост грузооборота контейнеров (против +10% по рынку). На российском рынке контейнерных перевозок сохраняется положительная динамика: за 1П19 объем грузоперевозок увеличился на 8.5% г/г до 2.98 млн TEU. Вместе с тем рост грузооборота Global Ports несколько замедлился: перевозка контейнерных и навалочных грузов выросла на 5% г/г", - пишут в обзоре аналитики "БКС Глобал Маркетс".
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Компании упоминаемые в новости: Global Ports Inv
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