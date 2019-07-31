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31 июля 2019 года 14:59
Discover Financial Services сохраняет потенциал роста - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование динамики акций Discover Financial Services (DFS) - одного из лидеров в сферах дистанционного банковского обслуживания и управления платежными системами. По итогам финансовой отчетности DFS за второй квартал 2019 г., как прибыль, так и выручка показали рост и превзошли среднерыночные ожидания. Проведенная специалистами ГК "ФИНАМ" оценка позволяет считать акции компании недооцененными, при этом потенциал их роста на ближайшие 6 месяцев с фундаментальной точки зрения составляет порядка 16,7% от текущей цены. Темпы роста акций DFS превышают темпы роста доходности индекса S&P (+37,51% против +12,72% за последние полгода). Согласно финансовой отчетности DFS за второй квартал 2019 г., чистая прибыль компании повысилась на 13% г/г c $669 млн годом ранее до $753 млн, при этом прибыль на акцию увеличилась с $1,91 на бумагу до $2,32 на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне $2,11 на бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде продолжила положительную динамику, показав 9,6%-ный рост с $2,60 млрд до $2,85 млрд, превысив ожидания аналитиков на уровне $2,80 млрд. В прошлом году наблюдалось явное ускорение темпов роста квартальной прибыли на акцию, и в первой половине этого года данная тенденция сохранилась, кроме того, прогноз на ближайшие четыре квартала выглядит довольно амбициозно. Что касается показателя выручки, то в последние годы имеет место его планомерное постепенное увеличение, а консенсус-прогноз на III-IV кварталы этого года и первые два квартала 2020 г. предполагает продолжение этой тенденции. При сравнении основных мультипликаторов Discover Financial Services с медианными среди основных компаний-конкурентов и по финансовому сектору в целом, аналитики отметили, что компания, как и прежде, заметно недооценена по большинству показателей. "В пользу дальнейшего роста акций DFS выступают превзошедшие прогнозы аналитиков квартальная прибыль и выручка, оптимистичные прогнозы и недооцененность. Согласно нашим оценкам, с фундаментальной точки зрения потенциал роста акций на ближайшие 6 месяцев составляет порядка 16,7% от текущей цены", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Калмыкова.
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