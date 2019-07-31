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31 июля 2019 года 14:43
Позитивную динамику можно ожидать от облигаций европейских компаний с низким инвестиционным рейтингом - Julius Baer
Доходность по эталонным 10-летним гособлигациям Германии опустилась ниже -0,4% после публикации данных по деловым настроениям в еврозоне, которые оказались хуже ожиданий, сообщается в комментарии Julius Baer. Годовая инфляция в ФРГ, оцениваемая по гармонизированному ИПЦ, замедлилась в июле до 1,1% с 1,5% в июне. "Эта цифра будет усиливать давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ) в плане долгожданного снижения процентных ставок, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Тем временем, рынок облигаций ждет решения регулятора по новой программе покупки активов. Как ранее отмечал президент ЕЦБ Марио Драги, снижение процентной ставки является более подходящим инструментом для противодействия любому нежелательному ухудшению финансовых условий. Тем временем широкая программа покупки активов является более вероятной для предотвращения ухудшения прогноза по инфляции из-за падения совокупного спроса или "отвязки" инфляционных ожиданий". В итоге, стратеги на мировых рынках облигаций ожидают нового "количественного смягчения" от ЕЦБ. Первая программа покупки корпоративных облигаций помогла заметно снизить кредитный спред по бумагам нефинансовых компаний зоны евро. По мнению эксперта Julius Baer, позитивную динамику можно ожидать от облигаций европейских компаний с низким инвестиционным рейтингом.
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31 июля 2019 года 18:43
Сегодня цены на нефть выросли до максимального уровня с середины июля - 65.40. Рост продолжается уже четвертую торговую сессию подряд, сообщается в комментарии аналитика ИК QBF Олега Богданова. Основной причиной повышения котировок фьючерсов на нефть, по мнению эксперта, стала статистика по... читать дальше
.31 июля 2019 года 18:23
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.31 июля 2019 года 14:59
Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование динамики акций Discover Financial Services (DFS) - одного из лидеров в сферах дистанционного банковского обслуживания и управления платежными системами. По итогам финансовой отчетности DFS за второй квартал 2019 г., как прибыль, так и выручка показали... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:22
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.31 июля 2019 года 12:18
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.31 июля 2019 года 11:22
"Сегодняшний день будет крайне важен для инвесторов. В центре внимания сегодня пресс-релиз по итогам очередного заседания Комитета по операциям на открытом рынке США. Рынок не сомневается, что сегодня ставка будет снижена на 25 б. п. до 2,25%. Однако если в пресс-релизе регулятор укажет на... читать дальше
.31 июля 2019 года 10:45
"Фьючерсы на Brent в среду с утра закрепились выше $65 за баррель, реализовав потенциал восстановления после падения в минувшие недели. Дальнейший рост сейчас под вопросом, так как существует большое количество неопределенных факторов. Но в целом сентимент складывается положительный, и котировки... читать дальше
.31 июля 2019 года 10:37
Локальный позитив в нефти может сохраниться в среду после объявления итогов заседания Федрезерва - Промсвязьбанк
"Нефть проторговывает верхнюю границу диапазона 63-65 долл./барр. на неплохих статданных по запасам от API и ожиданиях снижения ставки ФРС. Так, запасы сырой нефти снизились на 6 млн барр., запасы бензинов – на 3,1 млн барр., запасы дистиллятов – на 0,8 млн барр. Сегодня в фокусе статистика от... читать дальше
.31 июля 2019 года 10:24
Если данные от EIA подтвердят снижение, Brent получит возможность завершить среду выше $66 за баррель - AMarkets
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.31 июля 2019 года 10:09
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
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