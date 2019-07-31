Позитивную динамику можно ожидать от облигаций европейских компаний с низким инвестиционным рейтингом - Julius Baer

Доходность по эталонным 10-летним гособлигациям Германии опустилась ниже -0,4% после публикации данных по деловым настроениям в еврозоне, которые оказались хуже ожиданий, сообщается в комментарии Julius Baer. Годовая инфляция в ФРГ, оцениваемая по гармонизированному ИПЦ, замедлилась в июле до 1,1% с 1,5% в июне. "Эта цифра будет усиливать давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ) в плане долгожданного снижения процентных ставок, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Тем временем, рынок облигаций ждет решения регулятора по новой программе покупки активов. Как ранее отмечал президент ЕЦБ Марио Драги, снижение процентной ставки является более подходящим инструментом для противодействия любому нежелательному ухудшению финансовых условий. Тем временем широкая программа покупки активов является более вероятной для предотвращения ухудшения прогноза по инфляции из-за падения совокупного спроса или "отвязки" инфляционных ожиданий".

В итоге, стратеги на мировых рынках облигаций ожидают нового "количественного смягчения" от ЕЦБ. Первая программа покупки корпоративных облигаций помогла заметно снизить кредитный спред по бумагам нефинансовых компаний зоны евро. По мнению эксперта Julius Baer, позитивную динамику можно ожидать от облигаций европейских компаний с низким инвестиционным рейтингом.