Американский рынок газа требует сокращения буровой активности - Julius Baer

Ухудшающиеся оценки акций и низкие цены на рынке посылают производителям газа очевидный сигнал о необходимости снизить буровую активность, говорится в комментарии Julius Baer. При этом слишком сильные "медвежьи" настроения на рынке не коррелируют с низкими рисками избытка предложения. Котировки природного газа в США движутся к 2 долл. США за миллион британских термальных единиц и будут какое-то время оставаться низкими.

"Фондовые рынки наказывают ведущие американские газовые компании, акции части которых подешевели почти вдвое с начала года, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Добыча сырья стремительно увеличивается в Пермском бассейне в Техасе, где природный газ в большом объеме получают из нефтяных скважин. Индустрия Среднего Запада США пока не реагирует на динамику рынка в отличие от Аппалачского региона на северо-западе страны. Несмотря на ожидаемое сокращение объемов бурения газовых скважин добыча сырья будет увеличиваться вследствие бума в сланцевой индустрии. Стареющие сланцевые нефтяные скважины обычно дают больше природного газа. При этом риск увеличения запасов топлива до предельных уровней в Северной Америке выглядит минимальным. Достаточно низкие цены на природный газ стимулируют его использование электростанциями вместо угля, а также экспорт в Европу и Азию".

Настроения в секторе опустились до слишком низких уровней, что, по мнению эксперта Julius Baer, усилило спад котировок. Природный газ на американском рынке пока торгуется в рамках нашего "медвежьего" сценария, и цены, скорее всего, будут оставаться на текущих уровнях в самом ближайшем будущем. Это будет отражаться на мировых ценах на "голубое топливо" и уголь, однако ситуация может измениться, если в северном полушарии наступит сильная жара.