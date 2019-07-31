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31 июля 2019 года 13:31
Привлекательность привилегированных акций Сургутнефтегаза как защитного инструмента снизилась - Sberbank CIB
Сургутнефтегаз опубликовал вчера результаты за 2К19 по РСБУ, показав чистую прибыль на уровне $0,7 млрд, сообщается в обзоре Sberbank CIB. Денежные средства и средства на депозитах компании увеличились до $45,7 млрд на конец 2К19. "Результаты в целом соответствуют нашим ожиданиям, - отмечают аналитики Sberbank CIB Андрей Громадин и Анна Котельникова. - Чистая прибыль оказалась сравнительно скромной, в основном из-за $1,3 млрд убытка от переоценки долларовых средств, т. к. на конец 2К19 рубль укрепился на 3% по сравнению с 1К19. Если до конца года курс USD/RUB останется на текущем уровне 63-64 (а мы пока ожидаем именно такого исхода), можно предположить, что дивиденд за 2019 год по привилегированным акциям составит 1,5-1,9 руб. на акцию при доходности 5-6%. В случае чистого убытка за весь год мы бы ожидали, что дивиденды по привилегированным акциям будут по крайней мере не ниже, чем компания обычно выплачивает по обыкновенным бумагам (0,6 руб. на акцию). Хотя с введением бюджетного правила волатильность рубля снизилась, мы полагаем, что привлекательность привилегированных акций Сургутнефтегаза как защитного инструмента снизилась".
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Компании упоминаемые в новости: Сургутнефтегаз
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