Результаты СИБУРа за 2К19 по МСФО подтверждают высокую рентабельность компании - Газпромбанк

СИБУР опубликовал результаты за 2К19 по МСФО. В отчетном квартале выручка компании выросла на 3,4% кв/кв до 135 млрд руб. на фоне позитивной динамики цен в рублевом выражении в нефтехимическом сегменте, сообщается в обзоре Газпромбанка. Показатель EBITDA в 2К19 сократился на 6,5% кв/кв до 45 млрд руб. из-за увеличения затрат на закупки сырья в период остановочного ремонта на ПОЛИЭФе. Чистая прибыль СИБУРа составила 32 млрд руб., показав динамику +66% г/г и -34% кв/кв под влиянием статей переоценки долговых обязательств в иностранной валюте.

"На конец 2К19 коэффициент «чистый долг/12М EBITDA» составлял 1,8х (рост на 0,2х в течение квартала) за счет увеличения традиционного долга и выборок кредитный линий проекта «ЗапСибНефтехим». В рамках ключевого проекта «ЗапСибНефтехим» в 2К19 были завершены основные строительно-монтажные работы, начата пусконаладка, получены первые партии тестовой продукции полиэтилена. По другому значимому проекту – Амурскому ГХК – СИБУР подписал с Sinopec соглашение о принципах совместной работы (доля партнера может составить 40%). На наш взгляд, результаты СИБУРа – достаточно сильные, подтверждают высокую рентабельность компании", - отмечают аналитики Газпромбанка.