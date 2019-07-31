.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Очередная серьезная волна коррекции рынка акций придется на последний квартал 2019 года - "НФК-Сбережения"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
31 июля 2019 года 11:55
Очередная серьезная волна коррекции рынка акций придется на последний квартал 2019 года - "НФК-Сбережения"
"Восходящая динамика по российским фондовым индексам наблюдается с 2014 года (почти 5 лет), а с последней существенной коррекции прошло уже порядка 2-х лет. В таких условиях риски развития очередной существенной коррекции постепенно возрастают, при этом крупные инвесторы могут найти достаточно ликвидности для фиксации прибыли, поскольку продолжение смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка России способствует притоку капитала на фондовый рынок", - говорится в комментарии "НФК-Сбережения". "Очередной торговый месяц подходит к концу и для российского рынка можно считать, что основные события уже состоялись. В целом, скорее всего, закрытие торгов июля состоится в "красной зоне". Такой сценарий является вполне естественным, и мы рассматривали его в качестве основного. Если учесть, что 1-ое полугодие выдалось весьма ударным, вероятность начала коррекции была достаточно высокой. Индексы МосБиржи и РТС по итогам полугодия прибавили порядка 28% и 15% соответственно, поэтому на этом фоне ожидаемые потери порядка 2-4% могут восприниматься как возвратное движение в поисках справедливых значений. Вместе с тем реализации сценария при котором в июле-августе можно было ожидать оздоровительную коррекцию, после которой повысились бы шансы на сохранение основной тенденции, по всей видимости, не будет. Восходящая динамика по российским фондовым индексам наблюдается с 2014 года (почти 5 лет), а с последней существенной коррекции прошло уже порядка 2-х лет. В таких условиях риски развития очередной существенной коррекции постепенно возрастают, при этом крупные инвесторы могут найти достаточно ликвидности для фиксации прибыли, поскольку продолжение смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка России способствует притоку капитала на фондовый рынок. Таким образом, вышеуказанные факторы пока уравновешивают друг друга. Снижение в июле ключевой ставки на 25 базисных пунктов было достаточно ожидаемым событием. Поэтому существенной поддержки состоявшееся событие уже не окажет. В перспективе, на одном из 3-х ближайших заседаний, ожидается очередное снижение ставки с таким расчетом, чтобы в 1-м полугодии следующего года мегарегулятор мог перейти к нейтральной денежно-кредитной политике. На сей раз когда именно произойдет очередное снижение, уже не имеет столь высокого значения. Но чтобы произвести эффект, последнее смягчение может быть более существенным. Допускаем, что итоговая фиксация ставки состоится в диапазоне 6,5-6,75%. Для рубля обозначенные изменения будут продолжать способствовать восстановлению по отношению к доллару США и евро. Конечно, некоторый вклад может внести решение ФРС, которое будет опубликовано 31 июля, уже после завершения основной сессии на российском рынке. Подобные события способствуют повышению волатильности и могут спровоцировать локальные всплески в любую сторону, однако они, как правило, не приводят к смене тенденции. Между тем ожидание указанного решения будет служить фактором сохранения давления и вероятно окажет сдерживающее действие, даже несмотря на то, что по прогнозам ожидается снижение на 25 базисных пунктов. Впереди август, данный месяц обычно называют непростым для российского рынка, и для этого есть достаточно весомых причин. Вместе с тем с 2008 года (за последние 12 лет) отрицательные итоги августа фиксировались лишь 4 раза: в 2008-м, 2010-м, 2011-м и 2013-м годах. При этом существенное снижение наблюдалось дважды: в 2008-м и 2011-м годах. В эти годы снижение по индексу ММВБ (МосБиржи) составило около 10%. Если попытаться продлить 3-хлетние циклы далее с 2011 года, то можно заметить наличие коррекции в 2014 и 2017 годах. Но в эти периоды снижение пришлось на 1-ую половину года, поэтому августы в эти годы торговались в рамках восстановительных движений. Если экстраполировать данные циклы на перспективу и учитывать смещение, обусловленное ускорением реализации таких циклов, то можно предположить, что очередная серьезная волна коррекции придется на последний квартал 2019 года. В рамках такого сценария существенное снижение ключевой ставки можно увидеть, например, уже 6 сентября с обнадеживающим заявлением главы Банка России о восстановительных тенденциях в экономике. Такой подарок накануне единого дня голосования будет весьма кстати. Напомним, что 8 сентября состоятся дополнительные выборы 4-х депутатов в Государственную Думу по одномандатным округам, прямые выборы 16 глав субъектов федерации, назначение 3-х глав субъектов федерации и еще целый ряд выборных процедур представителей власти. А дальше, как это часто бывает в отсутствие новых драйверов для рынка, свое дело сделают "продажи на фактах", - пишет в своем комментарии главный аналитик АО "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.
.
31 июля 2019 года 18:43
Сегодня цены на нефть выросли до максимального уровня с середины июля - 65.40. Рост продолжается уже четвертую торговую сессию подряд, сообщается в комментарии аналитика ИК QBF Олега Богданова. Основной причиной повышения котировок фьючерсов на нефть, по мнению эксперта, стала статистика по... читать дальше
.31 июля 2019 года 18:23
"Встреча представителей американской внешнеторговой делегации с китайскими коллегами в Шанхае во вторник совпала с ежеквартальным заседанием Политбюро Коммунистической партии Китая. Чиновники оценили текущую конъюнктуру и признали, что экономика сталкивается с ростом влияния негативных факторов.... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:59
Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование динамики акций Discover Financial Services (DFS) - одного из лидеров в сферах дистанционного банковского обслуживания и управления платежными системами. По итогам финансовой отчетности DFS за второй квартал 2019 г., как прибыль, так и выручка показали... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:43
Позитивную динамику можно ожидать от облигаций европейских компаний с низким инвестиционным рейтингом - Julius Baer
Доходность по эталонным 10-летним гособлигациям Германии опустилась ниже -0,4% после публикации данных по деловым настроениям в еврозоне, которые оказались хуже ожиданий, сообщается в комментарии Julius Baer. Годовая инфляция в ФРГ, оцениваемая по гармонизированному ИПЦ, замедлилась в июле до... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:22
Ухудшающиеся оценки акций и низкие цены на рынке посылают производителям газа очевидный сигнал о необходимости снизить буровую активность, говорится в комментарии Julius Baer. При этом слишком сильные "медвежьи" настроения на рынке не коррелируют с низкими рисками избытка предложения. Котировки... читать дальше
.31 июля 2019 года 12:18
EVRAZ (EVR:LN; ВЫШЕ РЫНКА) представил операционные результаты за 2К19. Производство стали почти не изменилось к/к, сообщается в обзоре "Альфа-банка". "Мы наблюдаем рост совокупных продаж сталелитейной продукции на 8% к/к; при этом продажи готовой продукции выросли на 10% к/к, главным образом,... читать дальше
.31 июля 2019 года 11:22
"Сегодняшний день будет крайне важен для инвесторов. В центре внимания сегодня пресс-релиз по итогам очередного заседания Комитета по операциям на открытом рынке США. Рынок не сомневается, что сегодня ставка будет снижена на 25 б. п. до 2,25%. Однако если в пресс-релизе регулятор укажет на... читать дальше
.31 июля 2019 года 10:45
"Фьючерсы на Brent в среду с утра закрепились выше $65 за баррель, реализовав потенциал восстановления после падения в минувшие недели. Дальнейший рост сейчас под вопросом, так как существует большое количество неопределенных факторов. Но в целом сентимент складывается положительный, и котировки... читать дальше
.31 июля 2019 года 10:37
Локальный позитив в нефти может сохраниться в среду после объявления итогов заседания Федрезерва - Промсвязьбанк
"Нефть проторговывает верхнюю границу диапазона 63-65 долл./барр. на неплохих статданных по запасам от API и ожиданиях снижения ставки ФРС. Так, запасы сырой нефти снизились на 6 млн барр., запасы бензинов – на 3,1 млн барр., запасы дистиллятов – на 0,8 млн барр. Сегодня в фокусе статистика от... читать дальше
.31 июля 2019 года 10:24
Если данные от EIA подтвердят снижение, Brent получит возможность завершить среду выше $66 за баррель - AMarkets
"Нефть марки Brent продолжает развивать восходящую динамику. Рост продолжается четвертую сессию подряд. К 9:00 мск среды Brent закрепился выше $65 за баррель, сохраняя потенциал для дальнейшего восстановления. Поддержку ценам оказывает вероятное снижение ставки ФРС, которое может ускорить темпы... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.