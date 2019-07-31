Ожидаемое нами укрепление доллара по итогам заседания ФРС США выступает риском для российской валюты - "Нордеа Банк"

"Рубль продолжает торговаться в тренде с валютами развивающихся стран в преддверии заседания ФРС 31 июля. Ожидаемое нами укрепление доллара по итогам заседания выступает риском для российской валюты, как и для всего блока рисковых активов. Сегодняшняя публикация европейской статистики по инфляции в 12:00 мск может локально позволить российской валюте укрепить свои позиции в паре с евро. На сегодняшнем еженедельном аукционе Минфина по размещению ОФЗ участникам рынка будут предложены бумаги на сумму 20 млрд руб. с погашением в 2025 году. Учитывая небольшой объем размещения и настороженное настроение инвесторов к риску накануне заседания ФРС, участие нерезидентов в аукционе может быть ограниченным, поэтому влияние данного фактора на рубль сегодня вряд ли будет существенным. Поддержку российской валюте оказывают восстанавливающиеся цены на нефть, которые накануне превысили отметку в 65 долл./барр." - отмечают аналитики "Нордеа Банка" в своем обзоре.