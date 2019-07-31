В среду в базовом сценарии ожидаем преимущественно нейтрального характера торгов акциями - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок завершил торги вторника скромным ростом в рамках 0,2% по индексу МосБиржи. В преддверии объявления итогов заседания Федрезерва в среду в базовом сценарии ожидаем преимущественно нейтрального характера торгов. С учетом восстановления нефтяных котировок нефтегазовый сектор может смотреться чуть лучше широкого рынка. Напомним также, что в ближайшие дни инвесторы получат последние дивиденды с дивидендного сезона ("Газпром", "Сургутнефтегаз"), часть из которых может быть реинвестирована. При этом, разумеется, внешние условия с большой долей вероятности будут играть более важную роль для динамики российского рынка в ближайшее время", - указывает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

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