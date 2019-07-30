БКС начал анализ Globaltruck с рекомендации "покупать" для его акций

"БКС Глобал Маркетс" начал анализ Globaltruck (ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) - ИФ), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Прогнозная стоимость акций Globaltruck, рассчитанная аналитиком "БКС Глобал Маркетс", составляет 90 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

"Globaltruck, второй крупнейший FTL-оператор в России, работает на самом большом в Европе рынке автомобильных грузоперевозок. Компания хорошо позиционирована для предстоящих структурных изменений. Рост аутсорсинга транспортных услуг, повышение рыночной дисциплины (гибкое ценообразование, перекладывание части затрат на потребителей), рост среднего плеча поездки - мощные долгосрочные катализаторы. Гибкая стратегия роста компании позволяет показывать впечатляющие темпы роста продаж даже при слабом макроэкономическом росте в 2019 году", - говорится в обзоре инвестбанка.

По мнению Егазарян, основными рисками для инвестиционного кейса Globaltruck и прогнозной цены его акций являются: слабый экономический рост, сохранение избытка парка грузовиков на рынке, недостаточный контроль за взиманием платы в рамках системы "Платон", девальвация рубля.

Текущая стоимость акций Globaltruck составляет порядка 60 рублей за штуку.