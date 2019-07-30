ITI Capital открыл торговую идею на покупку обыкновенных акций Татнефти: дата открытия: 30.07.2019; цена открытия: 729 руб.; целевая цена: 800 руб.; потенциальная доходность: 15% с учетом дивидендов до 30.11.2019.

Причинами роста, по мнению старшего аналитика ITI Capital Анны Лакейчук, являются следующие:

1. Татнефть отчиталась о росте выручки за 1П19 по РСБУ до 399,7 млрд руб. (+9,4% г/г) и незначительном снижении чистой прибыли относительно прошлогоднего показателя - до 93,3 млрд руб. (-0,6%). Дивидендные выплаты компании рассчитываются от прибыли по РСБУ, поэтому при сохранении коэффициента выплат на уровне 100% (глава Татнефти Наиль Маганов заявлял о планах как минимум сохранить прошлогодний уровень дивидендных выплат в 2019 г.) дивиденд за 1П19 составит 40,11 руб./акция. Дивидендная доходность может составить 5,5% для обыкновенных и 5,9% - для привилегированных акций, но мы рекомендуем покупку обыкновенных акций, поскольку их динамика с начала года существенно отставала от роста привилегированных акций.

2. Татнефть - лидер среди российских нефтегазовых компаний по показателям EBITDA, чистая прибыль и FCF на баррель добычи за 2018 г. и 1К19, а также платит самые высокие дивиденды в отрасли (доходность за 2018 г. - около 11% по обыкновенным и 13% - по привилегированным акциям). Нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО - самый современный среди российских НПЗ, что позволяет компании получать относительно более высокую маржу в нефтепереработке. Мы видим потенциал роста обыкновенных акций на 10% относительно текущего уровня до конца ноября при условии подтверждения сильных финансовых результатов во 2К19 (отчетность по МСФО будет опубликована в конце августа) и сохранения чистой прибыли по РСБУ за 3К19 не ниже прошлогодней.