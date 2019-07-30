BofA Merrill Lynch начал анализ Полюса с рекомендацией "покупать" для его GDR

Bank of America Merrill Lynch (BofA Merrill Lynch) начал анализ ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полюса", рассчитанная аналитиками BofA Merrill Lynch, составляет $64 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Полюса", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $54,33 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $51,15 за штуку.