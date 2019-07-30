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30 июля 2019 года 16:45
Проект бюджета в США: позитив для экономики и негатив для государственных облигаций - Julius Baer
Палата представителей США неожиданно приняла проект бюджета, который значительно снижает риск нового бюджетного кризиса, сообщается в комментарии Julius Baer. Теперь документ должен быть одобрен Сенатом и президентом, и не стоит ожидать, что процесс пройдет гладко. При этом события прошлой недели показали, что ни Демократы, ни Республиканцы не хотят доводить ситуацию до финансового кризиса или остановки работы правительства в 2020 году, когда должны состояться следующие президентские выборы. "Бюджетный компромисс обеспечивает увеличение дискреционных расходов правительства до 1,288 трлн долл. США в 2020 финансовом году, а решение вопроса по потолку государственного долга отодвигается до июля 2021 года. Без него автоматическое сокращение расходов (так называемый секвестр) вступит в силу 1 октября и уменьшит дискреционные расходы до 1,118 трлн долл. США в следующем году, а вместо предложенного увеличения последних на 4,5% американской экономике придется действовать в условиях их падения на 10%. Кроме того, без переноса сроков решения по потолку госдолга Соединенные Штаты не смогут финансировать текущие расходы, в крайнем случае, уже к сентябрю. Как говорилось выше, проекту бюджета еще надо преодолеть два этапа согласования. Тем не менее, мы ожидаем положительный исход процесса, что позволит США избавиться от сильного фактора риска. При этом то, что является положительным моментом для экономики, негативно скажется на безопасных активах, например, на рынке государственных облигаций", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.
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