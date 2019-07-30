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30 июля 2019 года 15:15
Фунт стерлингов в свободном падении на фоне "игры в гляделки" между Великобританией и ЕС - Saxo Bank
Новый британский премьер-министр Борис Джонсон дал ясно понять, что сделает всё, чтобы сохранить все варианты действий - вплоть до Брекзита с полным разрывом - и иметь рычаги воздействия на ЕС, хотя он и заявляет, что договоренность уже почти достигнута, говорится в комментарии Saxo Bank. В результате фунт стерлингов быстро падает. Конфликт усугубляется отказом Джонсона контактировать с какими бы то ни было лидерами Евросоюза, пока они не возобновят переговоры. Европейская же сторона настаивает, что единственное возможное соглашение - это то, которое после стольких трудов выработано с бывшим премьером Терезой Мэй. "По данным Конфедерации британской промышленности, ни одна из сторон по-настоящему не готова на выход без соглашения, но европейская готова еще меньше, чем британская, - подчеркивает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Сейчас трудно оценить, как далеко стороны готовы пойти в этом противостоянии, но очевидно, что пока оно длится, фунт играет роль выпускного клапана. Однако я думаю, что евро еще предстоит испытать на себе негативные эффекты, и уровень 1,1100 в паре EUR/USD может не удержаться. Еще не дошло дело до возможного жесткого Брекзита, а экспортная машина Германии уже стоит на коленях: индекс деловой активности (PMI) в производстве находится в районе 40 с небольшим. А Великобритания по значимости для немецкого экспорта почти равна Китаю, ее доля около 7%. Для всего Евросоюза экспорт в Соединенное Королевство составляет впечатляющие 345 млрд фунтов. Готовы ли в ЕС вызвать у себя рецессию, наказав одного из своих крупнейших покупателей?" Около месяца назад эксперт Saxo Bank отмечал, что в конце концов возобладают соображения "реальной политики", которые приведут к управляемому Брекзиту и долгим дальнейшим переговорам на пути к окончательному торговому соглашению. "Рынок, похоже, также в некоторой степени отработал этот вариант и теперь ощущает сильное неудобство от той игры, которую сейчас ведут стороны. Конечно, обстановка сейчас такова, что если европейская сторона сдастся и согласится на переговоры, то фунт стерлингов может моментально подскочить на 2% или даже больше. Поэтому на тот случай, если скольжения к краю обрыва удастся избежать, всё привлекательнее становится накопление долгосрочных опционов по фунту против единой валюты. Это не означает, что пара EUR/GBP не попробует сначала уровень 0,9300 или выше - такое тем более возможно, чем дольше продлится противостояние", - заключает Джон Харди.
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30 июля 2019 года 14:33
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.30 июля 2019 года 10:07
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.30 июля 2019 года 09:46
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.29 июля 2019 года 17:58
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