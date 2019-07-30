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30 июля 2019 года 15:50
Участники рынка будут искать в комментариях ФРС любые сигналы для продажи американской валюты - ИК "Велес Капитал"
"Во вторник рубль чувствует себя гораздо увереннее большинства других валют на развивающихся рынках, несмотря на санкционную риторику американских сенаторов накануне, - говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. - В середине дня рубль прибавлял порядка 0,2% к доллару и евро. На площадках EM более серьезное укрепление в паре с долларом показывала на тот момент лишь турецкая лира (+0,6%), тогда как валюты Бразилии, ЮАР и Индии торговались в красной зоне. Определенную поддержку рублю оказывают котировки нефти, которые еще в понедельник утром опускались ниже 63 долл. за баррель (по марке Brent), а сегодня днем находились в районе 64,3 долл., прибавляя более 1%. Кроме того, на рынке, по всей видимости, все еще сохраняется эффект от проведения крупных налоговых платежей. Так, остатки ликвидности на корсчетах в ЦБ остаются на уровне менее 2 трлн руб. При этом сразу после вчерашней уплаты последних платежей в бюджет регулятор уже сегодня планирует увеличить объем асборбируемой ликвидности через недельный депозитный аукцион, что поддержит дефицит рублевых средств на рынке". Основным событием для финансовых рынков остается заседание ФРС, подчеркивает Юрий Кравченко. "Итог заседания, вероятно, полностью оправдает ожидания рынка по снижению ставки ФРС на 25 бп, однако риторика американского регулятора и комментарии его главы могут усилить ожидания инвесторов в отношении дальнейшего смягчения процентной политики в США, что создаст давление на доллар, в том числе и на российском рынке в паре с рублем. При этом весьма вероятно, что участники рынка будут искать в комментариях ФРС любые сигналы для продажи американской валюты и фиксации прибыли по ней после роста доллара за последние дни (в частности, индекс доллара пока остается выше 98 пунктов, что является максимумом с конца мая)", - прогнозирует эксперт ИК "Велес капитал".
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