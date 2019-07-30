Прекращение Соглашения центробанков по золоту не несет рисков для рынка - Julius Baer

Действующее Соглашение центробанков по золоту, которое ограничивает продажи драгоценного металла этими институтами, не будет продлено, сообщается в комментарии Julius Baer. Европейский центральный банк заявил на прошедшей неделе, что его члены и другие участники договора приняли соответствующее решение. Первое из четырех соглашений было принято после многих лет свободной продажи золота центробанками. Последняя его версия вступила в силу в 2014 г. со сроком действия пять лет. Документ был призван повысить прозрачность рынка через ограничение и координацию продаж драгметалла всеми участниками. В период действия первого соглашения (с 2000 по 2004 гг.) продажи составляли 400 тонн в год, что соответствовало установленному лимиту. В 2009 г. объем упал до 150 тонн и после этого практически достиг нуля.

"ЕЦБ подчеркнул, что золото остается важным резервным активом для центробанков, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Это укрепляет нашу уверенность в том, что большой распродажи не будет и особого влияния на рынок это не окажет. Не участвовавшие в соглашении центральные банки, в основном из развивающихся стран, в последние годы были крупными покупателями золота: по данным аналитического агентства Refinitiv, в период 2014-2018 гг. среднегодовые объемы составляли более 400 тонн. По нашим оценкам, основной причиной было стремление к диверсификации резервов. При этом некоторые покупатели, например, Китай и Россия, использовали покупки как своего рода политические заявления на фоне напряженных отношений с США. Последнее ралли на рынке, по нашим оценкам, было слишком сильным, однако мы сохраняем конструктивный взгляд на металл. Те, кто уже инвестировал в золото, должны сохранять свои позиции, в то время как тем, кто еще не сделал этого, следует подождать более удачного момента для покупки".