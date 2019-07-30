В среду стоит обратить внимание на индекс PMI за июль в Китае, данные по розничным продажам в Германии, данные по рынку жилья Великобритании и ИПЦ Франции - Sberbank CIB

В среду стоит обратить внимание на официальный индекс PMI за июль в Китае, а также данные по розничным продажам в Германии, данные по рынку жилья Великобритании и ИПЦ Франции, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB.

"Основные фондовые индексы АТР во вторник утром выросли на 0,3-0,8%. Банк Японии объявил, что оставил процентные ставки и объемы выкупа активов без изменений. При этом, согласно последним данным, промышленное производство в Японии упало более значительно, чем ожидалось, и был снижен официальный прогноз ВВП на 2019 год. Фьючерсы на индекс S&P 500 вчера выросли на 0,1%, фьючерсы на индекс РТС поднялись на 0,2%.

Во вторник в Пекине возобновляются официальные переговоры между высокопоставленными представителями США и Китая, и рынок, конечно, будет следить за ними, хотя комментарии по их итогам вряд ли будут иметь существенные и долгосрочные последствия.

В США во вторник выходят еженедельный отчет Американского института нефти (API) по запасам углеводородов в хранилищах, данные по личным доходам и расходам, по продажам домов, а также индекс потребительских настроений. В Бразилии и Германии выйдет статистика по инфляции, в еврозоне - индекс потребительского доверия.

В числе прочих событий заслуживают внимания результаты Apple и BP, а также первая часть двухдневных дебатов среди претендентов на то, чтобы выдвинуться на президентский пост от Демократической партии США.

В среду рано утром ожидаются официальный индекс PMI за июль в Китае, а также данные по розничным продажам в Германии, данные по рынку жилья Великобритании и ИПЦ Франции", - отмечает в комментарии Sberbank Investment Research аналитик Коул Эйксон.