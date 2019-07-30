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30 июля 2019 года 13:31
После заседания в среду ФРС США с высокой вероятностью объявит о снижении ставки на 25 б. п. - Sberbank CIB
В среду Федрезерв просигнализирует о том, что в сентябре ставка будет снижена еще на 25 б. п. Это может спровоцировать ослабление доллара, поскольку рынок не полностью учитывает в котировках сентябрьское снижение ставки, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB. "После того как на июньском заседании ФРС США отчетливо дала понять, что начнет снижать ставки, в США вышел целый ряд макроэкономических данных, которые оказались существенно лучше ожиданий. Тем не менее, Федрезерв сохранил мягкую риторику, и мы полагаем, что после заседания в среду американский регулятор с высокой вероятностью объявит о снижении ставки на 25 б. п. (но не более). Сейчас главный вопрос заключается в том, будет ли ставка снижена в сентябре еще на 25 б. п. Мы полагаем, что эти ожидания оправдаются, поскольку ФРС смягчила свою позицию не из-за слабой макростатистики, а ввиду неопределенности перспектив глобальной торговли и экономического роста, и эти опасения по-прежнему актуальны. По нашему мнению, в среду Федрезерв просигнализирует о том, что в сентябре ставка будет снижена еще на 25 б. п. Это может спровоцировать ослабление доллара, поскольку рынок не полностью учитывает в котировках сентябрьское снижение ставки", - пишет в комментарии Sberbank Investment Research аналитик Юрий Попов.
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.30 июля 2019 года 10:44
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.29 июля 2019 года 17:58
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - PepsiCo, Inc.: продажа от текущих уровней: $131,20; целевой уровень: $122; стоп-лосс: $135,6; ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания позиции - 30... читать дальше
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