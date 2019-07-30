Прогнозируем высокий спрос на белорусские суверенные облигации, номинированные в рублях - "БКС Глобал Маркетс"

"Мы прогнозируем высокий спрос на белорусские суверенные облигации, номинированные в рублях как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов, учитывая щедрую премию и отсутствие налога на купон для российских розничных инвесторов", - сообщается в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс".

"Мы ожидаем, что российские инвесторы проявят повышенный интерес к белорусским долговым бумагам, учитывая тесные отношения между двумя странами: около 40% белорусского экспорта приходится на Россию, а 38% белорусского государственного долга – на кредиты, предоставленные российским правительством.

Мы отмечаем улучшение экономической ситуации в Белоруссии в 2018 г. В начале июля Fitch подтвердило рейтинг республики на уровне "B" со "стабильным" прогнозом. Агентство отметило улучшение макроэкономической конъюнктуры (Fitch ожидает, что белорусская экономика вырастет на 2% в 2019 г. и на 1.8% в 2020 г.) и своевременное погашение долговых обязательств в прошлом. В качестве рисков Fitch назвало низкие валютные резервы и высокую подверженность долга валютным рискам.

Суверенные еврооблигации BELRUS торгуются с премией 170 б.п. к российским аналогам, таким образом, ориентир доходности по рублевым бумагам выглядит привлекательно. Кроме того, учитывая отсутствие налога на купон для российских розничных инвесторов, мы ожидаем повышенный интерес со стороны этой категории инвесторов", - отмечают в обзоре аналитики "БКС Глобал Маркетс".

Во вторник Республика Беларусь начинает сбор заявок на суверенные рублевые облигации: будет размещено два 3-летних выпуска общим объемом RUB 10 млрд, ориентир купона составляет 9,1-9,35% (YTM 9,31-9,57%), что предполагает премию к кривой ОФЗ в размере 230-260 б.п.