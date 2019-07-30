Полагаем, что во вторник рубль и основные мировые валюты будут торговаться в "боковом" тренде - Sberbank CIB

Во вторник рубль и основные мировые валюты будут торговаться в "боковом" тренде, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB.

"Рубль в понедельник находился под давлением из-за спроса на валюту со стороны нерезидентов - многие из них, видимо, закрыли длинные позиции в российской валюте после решения ЦБ РФ и в ожидании завтрашнего решения ФРС. Впрочем, далее рубль по большей части отыграл потери, чему способствовал умеренный рост цен на нефть.

Во вторник утром евро немного отступил на фоне выхода данных о ВВП Франции за 2К19, оказавшихся хуже ожиданий. Британский фунт продолжает дешеветь, рубль немного укрепился. Сегодня значимых для рынка событий также почти не ожидается, внимания заслуживает публикация базового дефлятора потребительских расходов в США за июнь, который ФРС считает наиболее релевантным индикатором инфляции. Есть вероятность, что данный показатель приблизится к целевому уровню 2%.

Мы полагаем, что сегодня рубль и основные мировые валюты будут торговаться в "боковом" тренде", - пишут в обзоре аналитики Sberbank Investment Research.