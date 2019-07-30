.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции VEON выглядят наиболее привлекательно среди бумаг российских мобильных операторов - Уралсиб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 июля 2019 года 11:04
Акции VEON выглядят наиболее привлекательно среди бумаг российских мобильных операторов - Уралсиб
Акции VEON выглядят наиболее привлекательно среди бумаг российских мобильных операторов, говорится в обзоре Уралсиба. "В четверг, 1 августа, VEON опубликует финансовую отчетность за 2 кв. 2019 г. по МСФО. Мы ожидаем сохранения умеренного органического роста выручки на основных рынках, но динамика долларовых показателей по-прежнему будет находиться под негативным влиянием из-за ослабления основных операционных валют, в том числе в России и Пакистане. В частности, мы ожидаем, что выручка сократится на 5% (здесь и далее – год к году) - до 2,2 млрд долл., а EBITDA вырастет на 6% - до 905 млн долл., что предполагает увеличение рентабельности по EBITDA на 4,2 п.п. - до 41,9%. На динамике рентабельности по EBITDA положительно отразится переход к применению стандарта МСФО 16. Без учета этого эффекта ожидаем EBITDA в размере до 800 млн долл. при рентабельности по EBITDA на уровне 37,1% (минус 0,6 п.п.) и чистую прибыль в 174 млн долл. По нашим прогнозам, выручка VEON в России во 2 кв. 2019 г. увеличится на 1% - до 73,3 млрд руб. (1,1 млрд долл.), при этом мы ожидаем роста сервисной мобильной выручки на 1% и падения доходов сегмента фиксированной связи на 4%. EBITDA (здесь и далее – без учета МСФО 16) в России, по нашим оценкам, составит 26,4 млрд руб. (409 млн долл.), а рентабельность по EBITDA – 36,0%. Мы ожидаем, что выручка на рынках Алжира, Бангладеш и Пакистана составит 184 млн долл., 128 млн долл. и 311 млн долл., а EBITDA – 75 млн долл., 51 млн долл. и 138 млн долл. соответственно. На Украине мы прогнозируем рост выручки на 15% до 5,2 млрд гривен (196 млн долл.) и увеличение EBITDA на 11% до 2,8 млрд гривен (105 млн долл.) при рентабельности по EBITDA на уровне 51,3%. На финансовых показателях российских мобильных операторов могут отрицательно отражаться как рыночные, так и регуляторные факторы, в частности, низкий рост традиционных доходов, регуляторное давление и необходимость в перспективе инвестировать значительные средства в развертывание сетей пятого поколения. Тем не менее, компании сектора сохраняют способность генерировать стабильные денежные потоки и выплачивать привлекательные дивиденды. В последнее время VEON существенно улучшил свой инвестиционный профиль и сократил размер долга, а основной конкурент компании – МТС - может провести делистинг АДР с Нью-Йоркской фондовой биржи. Соответственно, мы рассматриваем акции VEON как наиболее привлекательный выбор в секторе. Основным риском для них в среднесрочной перспективе останется возможность продолжения продаж акций со стороны Telenor, у которой остается девятипроцентный пакет в VEON", - пишут в обзоре аналитики Уралсиба.
.
Компании упоминаемые в новости: VEON
.
30 июля 2019 года 15:15
Фунт стерлингов в свободном падении на фоне "игры в гляделки" между Великобританией и ЕС - Saxo Bank
Новый британский премьер-министр Борис Джонсон дал ясно понять, что сделает всё, чтобы сохранить все варианты действий - вплоть до Брекзита с полным разрывом - и иметь рычаги воздействия на ЕС, хотя он и заявляет, что договоренность уже почти достигнута, говорится в комментарии Saxo Bank. В... читать дальше
.30 июля 2019 года 14:33
Действующее Соглашение центробанков по золоту, которое ограничивает продажи драгоценного металла этими институтами, не будет продлено, сообщается в комментарии Julius Baer. Европейский центральный банк заявил на прошедшей неделе, что его члены и другие участники договора приняли соответствующее... читать дальше
.30 июля 2019 года 13:49
По-видимому, масштабное смягчение политики ФРС сейчас является единственным аргументом для продолжения ралли на рынках (глава ФРС должен постараться убедить рынок в своих “серьезных намерениях”), - говорится в обзоре Райффайзенбанка. "В преддверии итогов начинающегося сегодня двухдневного... читать дальше
.30 июля 2019 года 13:36
В среду стоит обратить внимание на индекс PMI за июль в Китае, данные по розничным продажам в Германии, данные по рынку жилья Великобритании и ИПЦ Франции - Sberbank CIB
В среду стоит обратить внимание на официальный индекс PMI за июль в Китае, а также данные по розничным продажам в Германии, данные по рынку жилья Великобритании и ИПЦ Франции, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB. "Основные фондовые... читать дальше
.30 июля 2019 года 11:46
В рамках текущей недели не видим существенного потенциала для дальнейшего роста цен на нефть - "Нордеа Банк"
"Нефть прибавляет более полупроцента на утренних торгах, пытаясь закрепиться выше отметки 64 долл./барр. В фокусе рынка находятся данные по запасам нефти в США, где может быть зафиксировано очередное снижение седьмую неделю подряд. В таком случае нефтяные котировки могут получить умеренную... читать дальше
.30 июля 2019 года 10:44
Только уверенное закрепление выше $65 позволит говорить о возвращении нефти к восходящему тренду - AMarkets
"Котировки нефти марки Brent открыли торговую неделю на мажорной ноте, восстановившись до $64 за баррель. Как и ожидалось, инициатива снова оказалась на стороне покупателей. Тем не менее, только уверенное закрепление выше $65 позволит говорить о переломе нисходящей тенденции и возвращении нефти к... читать дальше
.30 июля 2019 года 10:33
Для преодоления сопротивлений по Brent и WTI "быкам" понадобятся веские драйверы движения - ИК "Велес Капитал"
"Нефтяные фьючерсы утром во вторник прибавляют чуть более 0,5% после роста накануне. Цены приближаются к краткосрочным сопротивлениям 64,50 долл. по Brent и 57,85 долл. по WTI, для преодоления которых "быкам" понадобятся веские драйверы движения. Во вторник и среду на рынке будут следить за ходом... читать дальше
.30 июля 2019 года 10:07
"Британский фунт подвергся серьезной распродаже на растущих опасениях Brexit без сделки. В итоге GBP/USD с начала недели провалилась на 2% - к 1,2120. Ниже этих уровней пара торговалась лишь считанные часы с период с октября 2016 по март 2017 под действием первоначального шока от британского... читать дальше
.30 июля 2019 года 09:46
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют умеренный подъем в ходе торгов во вторник. Нефть эталонных марок дорожает утром во вторник. читать дальше
.29 июля 2019 года 17:58
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - PepsiCo, Inc.: продажа от текущих уровней: $131,20; целевой уровень: $122; стоп-лосс: $135,6; ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания позиции - 30... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.