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30 июля 2019 года 10:22
В ближайшее время ожидаем продолжения консолидации ОФЗ на текущих уровнях - Промсвязьбанк
В понедельник на рынке ОФЗ продолжилась коррекция неагрессивная коррекция, начатая в пятницу после заседания Банка России – доходность 5-летних ОФЗ вчера выросла на 2 б.п. – до 7,08% годовых, 10-летних – на 3 б.п. – до 7,31% годовых. На наш взгляд, коррекция носит в большей степени технический характер – рынок госбумаг накануне решения ЦБ по ставке был несколько перегрет. Регулятор ожидаемо снизил ставку на 25 б.п. и обещал продолжить снижение и далее – до ближайшего заседания 6 сентября остается более месяца, в результате чего инвесторы частично фиксируют полученную прибыль (в т.ч. опасаясь традиционной августовской волатильности). Нервозность инвесторам также добавляют санкционные инициативы сенаторов США, которые вновь предложили внести в законопроект об оборонном бюджете США положение о более широком наборе санкций против РФ в случае ее вмешательства в будущие выборы в США. Кроме того, конгрессмены Палаты представителей США призывают Д.Трампа перейти ко второму раунду санкций против РФ из-за инцидента в Солсбери. Пока данные инициативы не содержат детализации по срокам, в результате чего влияние на рынки будет ограничено. После снижения ключевой ставки до 7,25% годовых спрэд к доходности 10-летнего выпуска ОФЗ вновь стал положительным (6 б.п.), что сняло локальный перегрев рынка госбумаг. В ближайшее время ожидаем продолжения консолидации ОФЗ на текущих уровнях; снижение ставки в начале сентября позволит доходности 10-летнего "бенчмарка" перейти в диапазон 7,0-7,15% годовых", - указывает в обзоре Промсвязьбанка специалист Дмитрий Грицкевич.
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.30 июля 2019 года 09:46
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