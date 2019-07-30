Индекс МосБиржи начнет торги с умеренного прироста - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом в пределах 0,1-0,3%, в районе 2730-2735 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения", - прогнозирует в комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.