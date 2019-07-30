Скорее всего, рубль продолжит оставаться в районе 63,5 за доллар с тенденцией к небольшому укреплению - Алор Брокер

"Рубль в паре с долларом в понедельник так и не смог пробить отметку 63,5 и начать движение в сторону 64,1. Внешний фон пока выглядит благоприятным для рубля: пара евро-доллар стабильна и не решается "штурмовать" сверху вниз сильный уровень 1,11. Но вот нефть хорошо отскочила вчера от чуть выше 63 долларов за баррель и сейчас пытается закрепиться выше 64 долларов. Внешний позитив нивелирует окончание налогового периода, когда российская валюта традиционно немного сдает свои позиции. Поэтому, скорее всего, рубль продолжит оставаться в районе 63,5 с тенденцией к небольшому укреплению", - отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Уралкалий, Банк ВТБ