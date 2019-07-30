Вероятным сценарием на вторник видим движение индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2700-2750 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций в начале неделе сохранил позитивный импульс, а индекс МосБиржи благодаря росту в ключевых "фишках" смог удержаться выше отметки в 2700 пунктов. Завершение дивидендного сезона и внешний фон на данный момент не дают поводов для явных сильных идей в акциях. При этом мы рассчитываем на то, что перед заседанием Федрезерва покупателям удастся сохранить инициативу и вернуть индекс МосБиржи в район 2750 пунктов. Определенные опасения вызывает появившееся в СМИ сообщение о том, что конгрессмены Палаты представителей США в письме к Д. Трампу потребовали ввести второй пакет санкций по "делу Скрипалей" за применение химоружия, но какой-либо негативной реакции российского рынка все же ждать не стоит. Вероятным сценарием на вторник мы видим движение индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2700-2750 пунктов, чему может способствовать продолжение позитивной динамики в "фишках", в частности, в акциях Сбербанка, которые могут подрасти в преддверии выхода финансовой отчетности", - указывает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

.

Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России