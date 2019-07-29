В целом сценарий этой недели для российских сырьевых компаний, скорее, негативен - Альфа-банк

Акции российских компаний на этой неделе будут находиться под влиянием одновременно нескольких факторов – макроэкономических и геополитических, в том числе решения ФРС, цифр по PMI и хода американо-китайских торговых переговоров, отмечается в обзоре Альфа-банка.

Эксперты банка сомневаются в том, что развивающиеся рынки, в том числе российский, получат сильную поддержку со стороны ключевых макроэкономических и геополитических событий. Большой прогресс в ходе следующего раунда американо-китайских переговоров маловероятен на этом этапе. Июльский PMI в регионе может начать указывать на некоторую слабость экономик, особенно в период летних отпусков в странах азиатскотихоокеанского региона. В целом сценарий этой недели для российских сырьевых компаний, скорее, негативен. "Компании циклических отраслей (NLMK, EVR, MMK и SVST) могут испытывать давление в случае снижения цен на железную руду ниже психологически важной отметки $100/т, - указывают аналитики Альфа-банка. - Так как инвесторов все еще интересуют игроки, щедрые на дивидендные выплаты, в лучшей форме в сравнении с другим компаниями отрасли может находиться GMKN. Так как ситуация в Иране в данный момент затихла, мы сомневаемся в каких-либо крупных движениях акций ROSN и LKOD. SBER может стать лидером по фиксации прибыли, так как на этой неделе интерес представляют акции тех компаний, которые облают уникальными катализаторами роста. Наибольшей популярности все еще пользуется GAZP, и интерес инвесторов к этому игроку растет. Динамику YNDX будут определять события вокруг законодательных инициатив сектора, связанных с ограничением иностранного присутствия в информационно значимых онлайн компаниях. В центре внимания рынка и MAIL. Производители золота (POLY и PLZL) могут показывать больший потенциал роста на этой неделе, так как находятся в беспроигрышной ситуации накануне решения ФРС по ставкам и американо-китайских торговых переговоров".