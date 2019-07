ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея - PepsiCo, Inc.: продажа от текущих уровней: $131,20; целевой уровень: $122; стоп-лосс: $135,6;

ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней.

PepsiCo, Inc. - американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания.

Привлекательность идеи:

1. С точки зрения технического анализа котировки данной бумаги выглядят "перегретыми". Без коррекции продолжение роста будет затруднено. Пробит диагональный уровень поддержки растущего тренда. Кроме того, появился более локальный сигнал на продажу: цена пробила горизонтальный уровень поддержки и тестирует его в качестве сопротивления. Самое время для открытия коротких спекулятивных позиций.

2. В последние месяцы институциональные инвесторы начали сокращать свои позиции в этой бумаге. Инвесторы считают текущую цену хорошей для закрытия позиций и фиксации прибыли.

Риски открытия позиции:

1. Хороший последний квартальный отчёт.

2. Стабильные финансовые показатели компании.

Вторая инвестиционная идея - The PNC Financial Services Group, Inc.: покупка от текущих уровней: $142,8, целевой уровень: 153,5; стоп-лосс: $137,5; ожидаемая доходность: +7,5%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

PNC Financial Services Group - американская финансовая корпорация с активами более $380 млрд, PNC осуществляет свою деятельность в девятнадцати штатах США и округе Колумбия, имеет более чем 2600 филиалов, 9000 банкоматов, обслуживает компании и государственные учреждения, а также управляет активами различных предприятий.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. Текущая цена акций компании выглядит достаточно низкой, P/E 12,9.

3. С точки зрения технического анализа сейчас удачный момент для покупок. Цена пробила горизонтальный уровень сопротивления и протестировала его в качестве поддержки.

4.Последний квартальный отчет компании оказался лучше ожиданий аналитиков.

Риски открытия позиции:

Возможная глобальная коррекция на фондовых рынках, от которой обычно сильно страдают финансовые компании с существенными активами под управлением.

Третья инвестиционная идея - Dominion Energy, Inc.: покупка от текущих уровней: $75,15; целевой уровень: $79,3; стоп-лосс: $73,3;

ожидаемая доходность: +5,5%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней.

Dominion Resources Inc. - американская электроэнергетическая компания, занимающаяся электроснабжением в Виргинии и Северной Каролине, а также газоснабжением в Западной Виргинии, Огайо, Пенсильвании и восточной части Северной Каролины.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем локальный "бычий сигнал": цена отбивается от диагонального уровня поддержки восходящего канала.

3. В случае начала масштабной коррекции на фондовых рынках акции энергетический компаний традиционно выступают "защитным активом", привлекая инвесторов.

4. Компания стабильно и много лет подряд выплачивает очень щедрые дивиденды. Этот факт опять же привлекает инвесторов в Dominion, как "защитный актив", на случай потрясений на рынке.

Риски открытия позиции:

1. Текущая цена не выглядит низкой, P/E 41.

2. Следующий квартальный отчёт выйдет 31 июля.