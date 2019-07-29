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29 июля 2019 года 17:58
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - PepsiCo, Inc.: продажа от текущих уровней: $131,20; целевой уровень: $122; стоп-лосс: $135,6; ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней. PepsiCo, Inc. - американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания. Привлекательность идеи: 1. С точки зрения технического анализа котировки данной бумаги выглядят "перегретыми". Без коррекции продолжение роста будет затруднено. Пробит диагональный уровень поддержки растущего тренда. Кроме того, появился более локальный сигнал на продажу: цена пробила горизонтальный уровень поддержки и тестирует его в качестве сопротивления. Самое время для открытия коротких спекулятивных позиций. 2. В последние месяцы институциональные инвесторы начали сокращать свои позиции в этой бумаге. Инвесторы считают текущую цену хорошей для закрытия позиций и фиксации прибыли. Риски открытия позиции: 1. Хороший последний квартальный отчёт. 2. Стабильные финансовые показатели компании. Вторая инвестиционная идея - The PNC Financial Services Group, Inc.: покупка от текущих уровней: $142,8, целевой уровень: 153,5; стоп-лосс: $137,5; ожидаемая доходность: +7,5%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней. PNC Financial Services Group - американская финансовая корпорация с активами более $380 млрд, PNC осуществляет свою деятельность в девятнадцати штатах США и округе Колумбия, имеет более чем 2600 филиалов, 9000 банкоматов, обслуживает компании и государственные учреждения, а также управляет активами различных предприятий. Привлекательность идеи: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Текущая цена акций компании выглядит достаточно низкой, P/E 12,9. 3. С точки зрения технического анализа сейчас удачный момент для покупок. Цена пробила горизонтальный уровень сопротивления и протестировала его в качестве поддержки. 4.Последний квартальный отчет компании оказался лучше ожиданий аналитиков. Риски открытия позиции: Возможная глобальная коррекция на фондовых рынках, от которой обычно сильно страдают финансовые компании с существенными активами под управлением. Третья инвестиционная идея - Dominion Energy, Inc.: покупка от текущих уровней: $75,15; целевой уровень: $79,3; стоп-лосс: $73,3; ожидаемая доходность: +5,5%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней. Dominion Resources Inc. - американская электроэнергетическая компания, занимающаяся электроснабжением в Виргинии и Северной Каролине, а также газоснабжением в Западной Виргинии, Огайо, Пенсильвании и восточной части Северной Каролины. Привлекательность идеи: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем локальный "бычий сигнал": цена отбивается от диагонального уровня поддержки восходящего канала. 3. В случае начала масштабной коррекции на фондовых рынках акции энергетический компаний традиционно выступают "защитным активом", привлекая инвесторов. 4. Компания стабильно и много лет подряд выплачивает очень щедрые дивиденды. Этот факт опять же привлекает инвесторов в Dominion, как "защитный актив", на случай потрясений на рынке. Риски открытия позиции: 1. Текущая цена не выглядит низкой, P/E 41. 2. Следующий квартальный отчёт выйдет 31 июля.
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29 июля 2019 года 17:35
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.29 июля 2019 года 16:25
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.29 июля 2019 года 11:46
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.29 июля 2019 года 11:23
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В целом нефть может продолжить среднесрочную тенденцию к восстановлению при сохранении благоприятного информационного фона - БКС
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.29 июля 2019 года 10:45
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