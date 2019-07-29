Котировки нефти на неделе останутся в диапазоне $62-65,5 за баррель Brent - Sberbank Asset Management

"Стоимость нефти сорта Brent выросла за неделю на 1,6%. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти снизились за неделю на 10,8 млн барр., тогда как ожидалось их сокращение на 4,3 млн барр. Оценка АРI зафиксировала падение лишь на 4,4 млн барр. Снижение запасов было обусловлено остановкой добычи в Мексиканском заливе в результате урагана "Барри". Динамика сырьевых рынков была разрозненной: нефтяные котировки получили поддержку в условиях существенного снижения запасов нефти в США и роста напряженности в Арзумском проливе, в то время как цены на никель, алюминий и железную руду показали коррекцию. Мы ожидаем, что котировки нефти останутся в диапазоне $62-65,5 за баррель Brent", - отмечает в комментарии портфельный управляющий Sberbank Asset Management Максим Кондратьев.