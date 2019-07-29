ФРС снизит ставку и сохранит мягкую риторику относительно будущей денежно-кредитной политики - Sberbank Asset Management

Основным событием этой недели станет заседание ФРС США. На текущий момент рынок фьючерсов ожидает с вероятностью более 80% снижение базовой ставки на 25 б.п., сообщается в комментарии Sberbank Asset Management.

"Фактическое решение по ставке, а также тон риторики по итогам заседания американского регулятора окажут влияние на инвесторов во все классы активов, в том числе облигации, - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин. - Мы ожидаем, что ФРС снизит ставку и сохранит мягкую риторику относительно будущей денежно-кредитной политики, что позволит удержать позитивный тренд на развивающихся рынках. У рублевых облигаций будет поддержка со стороны высоких реальных ставок: инфляция демонстрирует быстрое замедление в сторону таргета ЦБ, превышение доходностей к погашению облигаций качественных эмитентов над темпом роста потребительских цен составляет 300-400 б.п. Кроме того, на приток средств нерезидентов на локальный рынок влияет ослабление санкционной риторики в отношении РФ, а также привлекательность кредитного качества России как суверенного заемщика".