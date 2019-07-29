На неделе ожидаем роста волатильности на товарном рынке - УК "Альфа-Капитал"

"На товарном рынке образовался "штиль" в ожидании заседания ФРС на этой неделе. Большинство опрошенных аналитиков соглашаются во мнении, что регулятор понизит ставку на 0,25 п.п. Даже несмотря на то, что по многим металлам, как нам кажется, цены уже включают это повышение, потенциал дальнейшего роста достаточно высокий. Также на этой неделе во вторник запланированы переговоры между США и Китаем, где мы не ожидаем, что сделка в скором времени состоится. Изменение тона переговоров может значительно повлиять на цены на сырьевом и товарном рынках. Поэтому на неделе мы ожидаем роста волатильности на товарном рынке за счет последовательности значимых событий", - отмечает в комментарии аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов.