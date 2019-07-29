Слабая динамика рубля объясняется отсутствием ожиданий более агрессивного снижения ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях - "Открытие Брокер"

Отечественная валюта слабела против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4010 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,39%, недельная - до 7,47%, а месячная - до 7,55%. Слабая динамика рубля объясняется тем, что на рынке не ждут более агрессивного снижения ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях, а это означает, что пришедшие "горячие" деньги в ОФЗ могут пойти на выход. Кроме того, постепенно слабеет уверенность в том, что ФРС пойдёт на снижение ставки. Соответственно, отмечает в комментарии "Открытие Брокер" ведущий аналитик Андрей Кочетков, разрыв доходностей рубля и доллара будет меньше, чем мог бы быть при более мягкой политике американского регулятора.