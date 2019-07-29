Цена нефти напрямую зависит от силы доллара - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Ожидаемое 31 июля 2019 г. снижение ставки ФРС США станет для рынков не только сигналом по стимулированию спроса, но также сделает более напряженной гонку за слабостью валют. Пока на прошедшей неделе индекс доллара сохранял сильные позиции, и доллар даже еще немного укрепился по отношению к евро. Помним, что потенциал возможных движений по изменению курсов валют очень велик, и мир потихоньку приближается к состоянию валютных войн, а цена нефти напрямую зависит от силы доллара. Так что на текущей неделе рынок нефти, как и остальные рынки, будет в первую очередь следить за сигналами от ФРС", - говорится в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских.