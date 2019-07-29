Сезон отчетности в США показывает обнадеживающие результаты - Julius Baer

Большинство компаний, уже опубликовавших отчетность за II квартал 2019 года, смогли превзойти ожидания аналитиков, что подтолкнуло основные американские индексы до рекордных высот на прошлой неделе, говорится в комментарии Julius Baer. Эта неделя станет второй по важности для текущего сезона отчетности: результаты представят корпорации, составляющие почти 30% рыночной капитализации индекса S&P 500.

"Уже опубликованная отчетность около половины участников индекса S&P 500 показывает воодушевляющие результаты, что, с учетом низких ожиданий, приводит к росту рынков, - отмечает аналитик фондовых рынков Julius Baer Матье Рашете. - На данный момент 72% компаний превысили ожидания по прибыли (среднее историческое значение 54%), 51% компаний - по продажам (среднее историческое значение 56%) и 41% компаний - по обоим показателям (среднее историческое значение 36%). Сильные данные заставили аналитиков еще раз пересмотреть прогнозы по прибыли и консенсус-прогноз по темпам ее роста теперь составляет -0,3%, по сравнению с -2,6% в начале сезона отчетности. Если экстраполировать уже опубликованные результаты на остальные компании индекса S&P 500, темпы роста прибыли могут составить около 1,4%. Однако прогнозы руководства корпораций с последней недели ухудшились, особенно в отношении компаний в промышленном и сырьевом секторах. Основными причинами этого стали замедление деловой активности на конечных рынках сбыта из-за тарифов и пошлин, а также снижение расходов компаний. Тем не менее, на наш взгляд, эти проблемы имеют временный характер, и ситуация должна стабилизироваться или улучшиться в ближайшие месяцы. В целом, результаты за II квартал обнадеживают и должны поддержать фондовый рынок".