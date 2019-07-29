Ожидаем удержания цены бумаг Газпрома в нижнем коридоре 220-230 руб./акция в краткосрочной перспективе - ITI Capital

"Мы считаем акции Северстали привлекательными для инвестиций и видим потенциал роста бумаг в размере 13% до конца года.

Торговая идея по покупке Газпрома от 25.07.2019 достигла целевого уровня за один день. Результат составил 10,6%. Мы ожидаем удержания цены бумаг Газпрома в нижнем коридоре 220-230 руб./акция в краткосрочной перспективе", - отмечается в обзоре ITI Capital.