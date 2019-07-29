Ралли на рынках будет зависеть от результатов заседания ФРС США - Julius Baer

Рынки акций и облигаций достигли исторических максимумов, сообщается в комментарии аналитика фондового рынка Азии Julius Baer Келли Чиа. Если риторика ФРС США на этой неделе окажется недостаточно мягкой, эксперт допускает снижение индексов. Рост азиатских площадок по-прежнему ограничен сильным американским долларом, несмотря на улучшение отношений между Китаем и США.

"На наш взгляд, если рисковые активы покажут снижение, это будет хорошей возможностью для открытия новых позиций, - полагает Келли Чиа. - Это связано с сохранением базового сценария роста с учетом того, что центробанки сейчас недостаточно гибки, чтобы отпустить рынки в свободное плавание. На приближающемся заседании ФРС США ключевая ставка, скорее всего, будет снижена на 25 б.п., однако рынки ожидают большего. На прошлой неделе рисковые активы стали показывать снижение в ответ на неспособность Европейского центрального банка (ЕЦБ) оправдать довольно высокие ожидания. Падение рисковых активов может произойти и по результатам заседания американского регулятора, а ралли на рынках акций, облигаций и золота может приостановиться. Вероятнее всего, фиксация прибыли в первую очередь произойдет в отношении бумаг текущих лидеров роста на фондовом рынке, включая производителей полупроводников. В секторе облигаций, если политика ФРС США окажется недостаточно мягкой, доходности могут временно снизиться даже несмотря на сокращение ключевой ставки на 25 б.п.".