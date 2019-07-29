Темпы роста деловой активности малого и среднего бизнеса РФ во II квартале остались умеренными - индекс RSBI

Темпы роста деловой активности малого и среднего бизнеса (МСБ) РФ во втором квартале 2019 года остались умеренными, свидетельствует данные совместного исследования Промсвязьбанка и "Опоры России", в рамках которого рассчитывается индекс RSBI (ежеквартальное исследование бизнес-настроений малого и среднего бизнеса).

"Только одна компонента из четырех, учитываемых в индексе RSBI, - оценка продаж - показала рост во втором квартале 2019 года. Остальные компоненты - оценка доступности финансирования, кадров и инвестиционный потенциал - показали отрицательную динамику по отношению к предыдущему кварталу, их доступность и качество, по мнению предпринимателей, снизилась за три прошедших месяца", - говорится в исследовании Промсвязьбанка и "Опоры России".

Индекс RSBI во втором квартале составил 52 пункта (по итогам первого квартала он также составлял 52 пункта). Такие результаты свидетельствуют о сохранении умеренных темпов роста деловой активности.

"Основным драйвером роста деловой активности МСП во втором квартале стал производственный сектор. Подъем в этом сегменте нивелировал снижение индикаторов в сферах торговли и услуг. Компании, которые занимаются производством, меньше подвержены конкуренции с крупным бизнесом в отличие от торговых компаний. Свой вклад в развитие их бизнеса вносит и укрепление рубля, которое удешевляет стоимость импортных комплектующих для производства", - отметил руководитель среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Константин Басманов, чьи слова приведены в отчете.

Как показал опрос, по итогам второго квартала 2019 года представители МСП отметили рост продаж. В результате продажи стали единственным компонентом индекса RSBI, демонстрирующим позитивную динамику: 52,3 пункта против 49,2 пункта по итогам первого квартала 2019 года. "Но если сделать поправку на сезонный фактор, то показатель продаж практически не изменился", - отмечается в исследовании.

Между тем 28% опрошенных компаний отметили рост выручки во втором квартале, что стало самый высоким показателем за 5 лет наблюдений. В то же время о падении продаж заявили 33% компаний МСБ, что не выбивается из статистики предыдущих периодов. При этом предприниматели традиционно оптимистично настроены относительно будущих продаж: в третьем квартале рост выручки прогнозируют 34% компаний, участвующих в опросе, а снижение - 19%.

Индекс доступности финансирования составил во втором квартале 49,8 пункта, при этом он уже третий квартал подряд находится в зоне, свидетельствующей, что заметного улучшения или ухудшения доступности кредитования не происходит. "Доля компаний МСБ, у которых уже есть действующий кредит, увеличилась до 16%. Это произошло за счет сокращения доли тех, кто кварталом ранее в дополнительном финансировании не нуждался", - сообщается в исследовании.

По итогам второго квартала доля тех, у кого уже есть кредит и кто его только получил, выросла до 27% с 23% в первом квартале, достигнув максимальных значений за всю историю наблюдения (с первого квартала 2016 года).

Индекс занятости в МСП после сильного взлета в первом квартале 2019 года во втором квартале снизился в зону стагнации - с 52,8 пункта до 50,7 пункта. Оптимистичные планы МСБ по наращиванию персонала не оправдались. Если по итогам первого квартала 20% опрошенных компаний планировали нарастить штат во втором квартале, то по факту сделали это только 13%.

Индекс инвестиций за квартал снизился с 56,6 пункта до 55 пунктов из-за небольшого ухудшения ожиданий на следующий период. Доля компаний, которые наращивают инвестиции, составила 18%, а тех, которые сокращают, достигла 11%.

Однако все больше владельцев и руководителей российских компаний позитивно оценивают условия ведения бизнеса: доля таких предпринимателей выросла за квартал в два раза до 18%. Доля отмечающих ухудшение остается выше, но сократилась с 43% в первом квартале до 33% во втором квартале.

"В части ожиданий по экономике в целом оценки из негативных (39%) смещаются в зону нейтральных (53%), но доля ожидающих улучшения по-прежнему мала - всего 8%", - говорится в заключение исследования.

В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 2300 компаний сектора МСБ из 23 регионов России.