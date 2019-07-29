Нефть марки Brent имеет все шансы на рост выше $65 за баррель - AMarkets

Нефть марки Brent вторую неделю подряд продолжает консолидироваться вблизи $63 за баррель, говорится в комментарии по рынку нефти AMarkets. Несмотря на то, что покупатели и продавцы пока не решились перейти к более активным действиям, шансы перехватить инициативу у первых все-таки выше.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, на стороне покупателей данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно опубликованному в минувшую среду отчету от Администрации энергетической информации, запасы нефти в США на неделе снизились на 10,8 млн баррелей. За день до этого Американский институт нефти (API) также сообщил о том, что запасы сырой нефти в США сократились на 11 млн баррелей. Помимо запасов нефти, снизились и запасы бензина.

"Располагает к покупкам и пятничный отчет Bakers Hughes, согласно которому число работающих буровых в США на прошлой неделе сократилось до 776 единиц - минимума за последние 17 месяцев, - указывает Артем Деев. - Стоит отметить, что количество буровых снижается четвертую неделю подряд, что в будущем должно сказаться на объемах нефтедобычи в США. Напомним, что в конце 2018 года именно рекордные темпы роста производства сланцевой нефти в штатах повысили опасения за перенасыщение рынка сырьем, спровоцировав распродажи углеводородов".

На взгляд эксперта AMarkets, возобновление "бычьего" ралли на рынке нефти также возможно на фоне снижения ключевой процентной ставки в США. Несмотря на то, что пятничные данные по ВВП за 2-й квартал 2019 года оказались лучше ожиданий (+2,1% г/г против прогноза +1,8% г/г), очевидно, что американская экономика утратила импульс роста, вынуждая ФРС на смягчение монетарной политики. Ожидается, что в предстоящую среду ФРС снизит ставку на 0,25%, что должно привести к ослаблению курса доллара, и, соответственно, росту цен на нефть. "Добавив к этому актуальный риск эскалации напряженности на Ближнем Востоке, нефть марки Brent имеет все шансы на рост выше $65 за баррель", - прогнозирует Артем Деев.