Скорее всего, акции будут торговаться в "боковике" - БКС

"Индекс МосБиржи не показывает ярко выраженной динамики на торгах понедельника. Вероятное снижение ставки ФРС уже "зашито" в цены бумаг, хотя возможное возобновление количественного смягчения в Европе рынку еще предстоит учесть. В арсенале оптимистов также возобновление торговых переговоров США и Китая, хотя ожидания от них не слишком велики. Но позитив от "монетарного безумия", охватившего многие регионы мира (отметим, что швейцарские банки уже предоставляют ряду клиентов кредиты по отрицательным ставкам), балансируется для российского рынка снижением стоимости нефти, попавшей в волатильную, фатальную зависимость от иранского фактора. Переговоры между Тегераном и мировыми державами в выходные закончились в целом на оптимистичной ноте, что сразу уронило котировки углеводородов. Кроме того, есть и некоторые тревожные звоночки по отдельным развивающимся странам. Смена главы турецкого центрального банка и последовавшее снижение ставки вновь поставило вопрос о слабости институтов в Турции. Активы ЮАР продавали на опасениях, что страна утратит последний суверенный рейтинг инвестиционной категории ("Ваа3" от Moody's) из-за ухудшения макроэкономических показателей. На этой неделе в фокусе инвесторов будут макрорелизы по США и корпоративная отчетность плюс решения ряда центробанков по денежно-кредитной политике. Скорее всего, акции будут торговаться в "боковике", - отмечает в комментарии старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.