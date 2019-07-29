Ближайшая цель снижения - 65 рублей за доллар - ИК QBF

"Утром в понедельник индекс доллара DXY поднялся выше 98 пунктов, - сообщается в комментарии ведущего аналитика ИК QBF Олега Богданова. - Все основные валюты, особенно европейские, снижаются против доллара: евро находится вблизи двухлетних минимумов; британский фунт в ожидании жесткого Brexit упал до минимума за 3 года; китайский юань снова подошел к уровню 6.90, потеряв в понедельник 0.2%. С технической точки зрения, индекс доллара легко может еще прибавить 2% и достичь к концу лета уровня 100. Пока активные разговоры о девальвации доллара не находят практического подтверждения. Действия ФРС по смягчению монетарной политики пока, скорее всего, будут осторожными, а эту среду ставку снизят только на 25 б.п. Данное решение, можно сказать, на 100% уже в рынке и, вполне возможно, вызовет обратную реакцию - рост доллара. Для того, чтобы изменить тренд на мировом валютном рынке, ФРС должен предложить нечто более радикальное, чем ЕЦБ или Банк Англии, к этому они еще не готовы. Дополнительно за доллар работает некоторая напряженность с долларовой ликвидностью на американском межбанке. Ставки по операциям SOFR стабильно высокие, выше 2.4%, а уровень избыточных резервов находится на минимумах года 1 трлн 368 млрд долл. Ну и российский рубль будет идти в общемировом фарватере, то есть снижаться против доллара. Налоговый период закончился, дивидендный сезон тоже. Ближайшая цель снижения - 65 рублей за доллар ".