MSCI может понизить вес акций ЛУКОЙЛа в индексе MSCI Russia на 5% с учетом buyback, пассивный отток $155 млн - "ВТБ Капитал"

(добавлен текст после 1-го абзаца)

Индексный провайдер MSCI может понизить вес акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) в индексе MSCI Russia на 5% с учетом buyback, ожидаемый пассивный отток из этих бумаг составит $155 млн, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Как сообщается в обзоре, Питерский провел анализ возможных сценариев изменения веса акций "ЛУКОЙЛа" в индексах MSCI по результатам исполнения публичной оферты на выкуп акций. "По результатам оферты и независимо от количества предъявленных к выкупу акций MSCI уменьшит значение NoS с 735 млн до 715 млн. По нашим оценкам, в случае, если к выкупу будет предъявлено 4% (или больше) находящихся в свободном обращении акций, MSCI оставит значение FIF на текущем уровне - 0,55. Если доля предъявленных к выкупу акций окажется меньше 4%, значение FIF, на наш взгляд, может быть увеличено до 0,60. В этих расчетах мы исходим из предположения, что Lukoil Investments Cyprus Ltd примет участие в оферте, а менеджмент и Cyproman Services Ltd - нет", - пишет он.

По оценкам Питерского, наиболее вероятным является сценарий, в котором вес "ЛУКОЙЛа" снижается.

"В первом сценарии MSCI должен снизить вес "ЛУКОЙЛа" на 5% (что предполагает отток инвестиций в размере $155 млн, 1,9x среднедневного оборота торгов за последний месяц); во втором сценарии вес акций этой нефтекомпании увеличивается на 4% (что дает приток в $133 млн, 1,6x). Учитывая, что текущая цена (5075 рублей за штуку) на 7% ниже цены оферты (5450 рублей), можно предположить, что находящиеся в свободном обращении акции будут предъявлены к выкупу, и соответственно, первый сценарий выглядит более вероятным", - говорится в обзоре.

"MSCI отметил объявленную "ЛУКОЙЛом" публичную оферту на выкуп акций, пообещав дождаться ее результатов, прежде чем вносить изменения в показатели FIF (доля акций, находящихся в свободном обращении и доступных иностранным инвесторам) и NoS (общее количество акций). Напомним, 16 мая "ЛУКОЙЛ" сообщил о намерении объявить публичную оферту на выкуп 35 млн собственных акций по цене 5450 рублей за штуку с целью погашения бумаг, приобретенных в ходе программы обратного выкупа его дочерней структурой, компанией Lukoil Securities Limited. Оферта действует с 16 июля по 14 августа. В случае, если количество предъявленных к выкупу акций превысит 35 млн, он будет производиться на пропорциональной основе", - пишет Питерский.