EUR/USD, вероятно, протестирует отметку 1,11 в рамках недели - "Нордеа Банк"

Пара EUR/USD, вероятно, протестирует отметку 1,11 в рамках недели, сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

"Глобальные площадки завершили прошлую неделю укреплением доллара, и мы ожидаем продолжения данной тенденции в рамках текущей недели. Данные по росту ВВП США во 2 квартале, опубликованные в пятницу, оказались лучше ожиданий (+2,1% против консенсус-прогноза на уровне 1,.8%). Как следствие, доллар вернулся к максимально крепким отметкам с середины 2017 года, что оказало давление на валюты развивающихся стран. Большинство из них по итогам пятницы оказалось в "красной зоне". В рамках текущей недели ключевым событием для глобальных площадок станет заседание ФРС (завершится в среду, протокол будет опубликован в 21:00 мск). Снижение ставки ФРС на 25 бп фактически не вызывает сомнений, но основная интрига заключается в том, какой сигнал относительно своих будущих действий даст регулятор. На настоящий момент участники рынка ожидают снижения ставок ФРС на 100 бп до конца 2020 года. Если риторика ФРС окажется недостаточно мягкой, то неделя может завершиться более крепким курсом доллара и, как следствие, ослаблением валют развивающихся стран в паре с американской валютой. Пара EUR/USD, вероятно, протестирует отметку 1,11 в рамках недели. Дополнительными вызовами для евро могут стать данные по инфляции (по Германии публикуются во вторник, по Франции и еврозоне в целом – в среду), которые вряд ли окажутся лучше ожиданий рынка. Американо-китайские переговоры, стартующие завтра, вряд ли приведут к прорывным результатам, поскольку стороны скорее будут лишь искать точки соприкосновения после продолжительного перерыва в переговорах. Китайские индексы деловой активности (будут опубликованы в среду и четверг), рискуют сохраниться ниже 50 пунктов, не добавляя рынкам оптимизма", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".