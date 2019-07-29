Курс рубля в понедельник будет оставаться вблизи отметки 63,50/USD - РФПИ

"Последние налоги, уплачиваемые в понедельник, вряд ли будут значимым фактором для рубля, поэтому на первый план выйдут внешние новости и отдельные дивидендные истории. Полагаем, что курс рубля в понедельник будет оставаться вблизи отметки 63,50/USD", - отмечает в комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.