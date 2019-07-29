Вполне вероятно еще одно снижение ставки на заседании ЦБ РФ 6 сентября - Альфа-банк

Вполне вероятно еще одно снижение ставки ЦБ РФ на заседании 6 сентября,после чего ожидается пауза, отмечается в обзоре Альфа-банка.

"Поскольку инфляционные риски, связанные с бюджетными расходами, проявятся только с запозданием, складывается впечатление, что в краткосрочной перспективе фактор бюджетной политики вряд ли предотвратит понижение ставки, - указывает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. - Решение ЦБ на заседании 6 сентября будет, главным образом, опираться на фактический инфляционный тренд и внешнюю конъюнктуру. Внешняя среда будет в значительной степени определяться решением ФРС по ставке и сопутствующими комментариями. С точки зрения динамики внутренней инфляции, поскольку август и сентябрь, как правило, являются месяцами с самыми низкими значениями ежемесячной инфляции, может оказаться, что годовая инфляция продолжит замедляться быстрее ожиданий. Это говорит в пользу вероятного снижения ставки в начале сентября. Однако в 4К19 у ЦБ, вероятно, будут более веские аргументы, чтобы сосредоточиться на инфляционных рисках и взять паузу на уровне 7%".