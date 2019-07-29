Ключевая схватка "быков" и "медведей" за уровень 1,1100 в паре EUR/USD перенеслась на текущую неделю - FxPro

"Единая валюта не сумела развить отскок и в пятницу, 26 июля, к концу дня вернулась в область 1,1120. Пара EUR/USD резко двинулась вверх в четверг во время пресс-конференции Драги, поскольку часть игроков рассчитывала на немедленные смягчения. Однако, на наш взгляд, комментарии президента ЕЦБ не содержали в себе ничего, за что могли бы уцепиться долгосрочные покупатели. Скорее это была краткосрочная импульсивная реакция. Ключевая схватка "быков" и "медведей" за уровень 1,1100 перенеслась на текущую неделю и может оказаться поворотным моментом для тренда в EUR/USD на ближайшие месяцы", - говорится в комментарии аналитиков FxPro.