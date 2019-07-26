В пятницу российский рубль снизился по отношению к основным мировым валютам - Промсвязьбанк

"На валютной секции Московской биржи российский рубль снизился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,3%, поднявшись в район 63,4 рубля, евро подтянулся на 0,1%, торгуясь в районе 70,5 рубля. Отметим, что реакция рынка на решение российского регулятора снизить ставку на 25 б.п. была нейтральной, так как данный шаг ожидался и был заложен в цены. Отступление же российской валюты во второй половине дня возможно связано со снижение поддержки рубля со стороны экспортеров, на фоне окончания пика налоговых выплат, а также срабатыванием "стопов" по спекулятивным коротким позициям в американской валюте при пробое максимумов от 23 июля. При этом, с технической точки зрения в последние сессии "быкам" в долларе удалось закрепиться выше краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от июньских максимумов, что говорит в пользу возможности продолжения восстановления и тестирования сопротивления на уровне 64 руб.", - отмечает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.