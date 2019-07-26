ЕЦБ готовится в сентябре действовать в целях смягчения кредитно-денежной политики - Julius Baer

Европейский центральный банк (ЕЦБ) признает, что инфляция слишком слабая, а темпы роста экономики еврозоны снижаются. Это сигнализирует о намерении регулятора принять на следующей встрече в сентябре пакет стимулирующих мер, включая более низкие ставки и послабления для банков, а также программу "количественного смягчения", сообщается в комментарии Julius Baer.

"ЕЦБ использовал июльское заседание совета управляющих для того, чтобы объявить о мерах, которые, вероятно, будут запущены в сентябре для смягчения кредитно-денежной политики, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - С учетом нижней границы процентных ставок, все эти меры относятся к нетрадиционному набору инструментов и должны сдерживать рыночные ставки по бумагам разной дюрации. Вместо принятия решения сейчас, ЕЦБ использовал прошедшее заседание, чтобы установить консенсус среди членов совета управляющих относительно наблюдаемого снижения темпов роста экономики еврозоны и слишком низкого уровня инфляции и инфляционных ожиданий".

Эксперт Julius Baer ожидает, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам до -0,6% и установит многоуровневую систему вознаграждения по резервам, которая должна сократить негативные последствия для прибыльности банков. "Возобновление покупок активов может быть привязано к уровню долгосрочных ставок и организовано таким образом, чтобы сохранять эти ставки на низких уровнях, вместо ежемесячной покупки заранее определенных объемов. Решение ЕЦБ ограничиться лишь заявлениями стало небольшим разочарованием для рынков и позволило паре EUR/USD показать небольшой рост после первоначальной негативной реакции", - заключает Дэвид Коль.