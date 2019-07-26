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26 июля 2019 года 16:13
Реакция рубля на снижение ЦБ РФ ставки была минимальной - "Открытие Брокер"
"Рубль чувствовал себя достаточно комфортно. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4025 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,46%, недельная снизилась до 7,53%, а месячная - до 7,61%. ЦБ РФ, как ожидало большинство на рынке, снизил ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25%. В итоговом заявлении отмечается, что инфляция замедляется быстрее ожиданий, но инфляционные ожидания остаются всё ещё высокими. Прогноз замедления инфляции к целевым 4% сохранён на начало 2020 года. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 г." Иными словами, нас ждёт минимум ещё одно смягчение на ближайших двух заседаниях, а при чрезмерном замедлении инфляции ЦБ РФ может оказаться гораздо смелее. В ЦБ также отмечают, что "сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса". Во II полугодии регулятор ждёт роста государственных расходов, включая инвестиционные, что позитивно скажется на темпах роста экономики. Собственно говоря, государственные расходы также могут оказаться проинфляционным фактором, что способно оказать влияние в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Следующее заседание, на котором будет приниматься решение по ставке, состоится 6 сентября текущего года. Реакция рубля была минимальной, а намёки на дальнейшее снижение ставки обещают дальнейшее падение доходностей ОФЗ", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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26 июля 2019 года 14:38
Рынок облигаций с нетерпением ждал заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Обновленная стратегия обнародования дальнейшей политики и планы более конкретных действий в сентябре предотвратили разочарование инвесторов, говорится в комментарии Julius Baer. "После мягкой риторики... читать дальше
.26 июля 2019 года 13:45
Сегодня инвесторы ждут предварительных данных по ВВП США за второй квартал (они выйдут в 15:30 мск). Вероятнее всего, эта статистика даст регулятору основания лишь для довольно умеренного снижения ставки федеральных фондов - не более чем на 25 б. п., отмечается в комментарии Sberbank... читать дальше
.26 июля 2019 года 13:22
На рынке золота сохраняется высокая волатильность в связи с ожиданиями дальнейшего смягчения политики ключевыми центробанками мира и по-прежнему сильными экономическими показателями, сообщается в комментарии Julius Baer. Котировки золота выросли после того, как Европейский центральный банк... читать дальше
.26 июля 2019 года 11:47
"Во втором полугодии 2019 г. мы ожидаем роста цен на сталь в рамках нормализации спреда между ценами на сталь и ценами на ресурсы как следствие закрытия производственных мощностей под давлением низкой рентабельности производства. Мы подтверждаем прошлогодний прогноз цен на сталь и по-прежнему... читать дальше
.26 июля 2019 года 10:52
"Нефть вновь предпринимает попытки к росту, но, на наш взгляд, вряд ли ей удастся закрепиться выше 64 долл./барр. в пятницу без сильной новостной поддержки. Скорее локальная проторговка вверх этого уровня возможна на следующей неделе перед заседанием ФРС. А сегодня оставляем диапазон 62-64... читать дальше
.26 июля 2019 года 10:42
Вероятно восстановление котировок Brent в торговый диапазон выше $65 за баррель на горизонте ближайших недель - БКС
Ключевыми темами на рынке нефти остаются напряженность на Среднем востоке из-за конфликта между Ираном и США, а также риски замедления мирового спроса на нефть из-за слабости экономики, отмечается в комментарии "БКС Брокер". Российские СМИ сегодня сообщают со ссылкой на телеканал Fox News о... читать дальше
.26 июля 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг максимальным снижением за последние четыре недели. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.26 июля 2019 года 09:29
"В пятницу, 26 июля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,1148 после выраженной волатильности днем ранее. В четверг, евро "отжался" от 2-месячного минимума, достигнутого по ходу сессии после того, как Европейский центральный банк... читать дальше
.25 июля 2019 года 17:25
"Управляющий совет Европейского центрального банка решил сегодня на своем заседании оставить процентные ставки в Европе без изменения. Ставка рефинансирования осталась на уровне 0.00%. В заявлении ЕЦБ также говорится, что до конца первого полугодия 2020 года уровень ставок останется либо на... читать дальше
.25 июля 2019 года 15:49
"Геополитика теряет свое влияние на рынок нефти. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть и ожидаем движения котировок в заданном диапазоне в краткосрочной перспективе. В отдаленной перспективе допускаем снижения котировок на фоне дальнейшего замедления глобальной экономики в следующем году", -... читать дальше
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