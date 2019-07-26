Увеличилась вероятность очередной консолидации в границах 62,5-63,5 руб./доллар - БКС

"Мировые рынки вновь демонстрируют позитивную динамику, в результате чего рубль открылся вверх в пятницу и продолжает умеренно повышаться. Однако развивающиеся валюты еще вчера сдали позиции, и сегодня многие из них испытывают давление. Это связано с некоторым уменьшением шансов на быстрое смягчение монетарной политики ЕЦБ и ФРС, как из-за вчерашних осторожных высказываний главы европейского регулятора, так и на фоне очередных сильных данных по американской экономике, вышедших в четверг. Учитывая, что многие развивающиеся рынки критически зависят от ситуации с глобальной ликвидностью, которая могла улучшиться благодаря ослаблению денежно-кредитной политики ключевых центробанков, неопределенность с этим сценарием снизила интерес к развивающимся активам.

В то же время российский долговой рынок не прекращает демонстрировать высокий спрос на ОФЗ. Индекс гособлигации RGBI растет шестую сессию подряд, установив новый 15-месяный максимум, но затем существенно откатился от него, нивелировав почти все сегодняшние достижения. Решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта было ожидаемым, поэтому почти не повлияло на динамику рубля и российского долгового рынка. Ни преодоление горизонтального сопротивления 63,2, ни последующий пробой нижней границы краткосрочного восходящего канала не привели к развитию соответствующих движений в паре USD/RUB. Таким образом, увеличилась вероятность очередной консолидации в границах 62,5-63,5 руб./доллар", - отмечает в комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.