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26 июля 2019 года 15:14
Увеличилась вероятность очередной консолидации в границах 62,5-63,5 руб./доллар - БКС
"Мировые рынки вновь демонстрируют позитивную динамику, в результате чего рубль открылся вверх в пятницу и продолжает умеренно повышаться. Однако развивающиеся валюты еще вчера сдали позиции, и сегодня многие из них испытывают давление. Это связано с некоторым уменьшением шансов на быстрое смягчение монетарной политики ЕЦБ и ФРС, как из-за вчерашних осторожных высказываний главы европейского регулятора, так и на фоне очередных сильных данных по американской экономике, вышедших в четверг. Учитывая, что многие развивающиеся рынки критически зависят от ситуации с глобальной ликвидностью, которая могла улучшиться благодаря ослаблению денежно-кредитной политики ключевых центробанков, неопределенность с этим сценарием снизила интерес к развивающимся активам. В то же время российский долговой рынок не прекращает демонстрировать высокий спрос на ОФЗ. Индекс гособлигации RGBI растет шестую сессию подряд, установив новый 15-месяный максимум, но затем существенно откатился от него, нивелировав почти все сегодняшние достижения. Решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта было ожидаемым, поэтому почти не повлияло на динамику рубля и российского долгового рынка. Ни преодоление горизонтального сопротивления 63,2, ни последующий пробой нижней границы краткосрочного восходящего канала не привели к развитию соответствующих движений в паре USD/RUB. Таким образом, увеличилась вероятность очередной консолидации в границах 62,5-63,5 руб./доллар", - отмечает в комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
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26 июля 2019 года 14:38
Рынок облигаций с нетерпением ждал заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Обновленная стратегия обнародования дальнейшей политики и планы более конкретных действий в сентябре предотвратили разочарование инвесторов, говорится в комментарии Julius Baer. "После мягкой риторики... читать дальше
.26 июля 2019 года 13:45
Сегодня инвесторы ждут предварительных данных по ВВП США за второй квартал (они выйдут в 15:30 мск). Вероятнее всего, эта статистика даст регулятору основания лишь для довольно умеренного снижения ставки федеральных фондов - не более чем на 25 б. п., отмечается в комментарии Sberbank... читать дальше
.26 июля 2019 года 13:22
На рынке золота сохраняется высокая волатильность в связи с ожиданиями дальнейшего смягчения политики ключевыми центробанками мира и по-прежнему сильными экономическими показателями, сообщается в комментарии Julius Baer. Котировки золота выросли после того, как Европейский центральный банк... читать дальше
.26 июля 2019 года 11:47
"Во втором полугодии 2019 г. мы ожидаем роста цен на сталь в рамках нормализации спреда между ценами на сталь и ценами на ресурсы как следствие закрытия производственных мощностей под давлением низкой рентабельности производства. Мы подтверждаем прошлогодний прогноз цен на сталь и по-прежнему... читать дальше
.26 июля 2019 года 10:52
"Нефть вновь предпринимает попытки к росту, но, на наш взгляд, вряд ли ей удастся закрепиться выше 64 долл./барр. в пятницу без сильной новостной поддержки. Скорее локальная проторговка вверх этого уровня возможна на следующей неделе перед заседанием ФРС. А сегодня оставляем диапазон 62-64... читать дальше
.26 июля 2019 года 10:42
Вероятно восстановление котировок Brent в торговый диапазон выше $65 за баррель на горизонте ближайших недель - БКС
Ключевыми темами на рынке нефти остаются напряженность на Среднем востоке из-за конфликта между Ираном и США, а также риски замедления мирового спроса на нефть из-за слабости экономики, отмечается в комментарии "БКС Брокер". Российские СМИ сегодня сообщают со ссылкой на телеканал Fox News о... читать дальше
.26 июля 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг максимальным снижением за последние четыре недели. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.26 июля 2019 года 09:29
"В пятницу, 26 июля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,1148 после выраженной волатильности днем ранее. В четверг, евро "отжался" от 2-месячного минимума, достигнутого по ходу сессии после того, как Европейский центральный банк... читать дальше
.25 июля 2019 года 17:25
"Управляющий совет Европейского центрального банка решил сегодня на своем заседании оставить процентные ставки в Европе без изменения. Ставка рефинансирования осталась на уровне 0.00%. В заявлении ЕЦБ также говорится, что до конца первого полугодия 2020 года уровень ставок останется либо на... читать дальше
.25 июля 2019 года 15:49
"Геополитика теряет свое влияние на рынок нефти. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть и ожидаем движения котировок в заданном диапазоне в краткосрочной перспективе. В отдаленной перспективе допускаем снижения котировок на фоне дальнейшего замедления глобальной экономики в следующем году", -... читать дальше
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